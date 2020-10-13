Апелляция не помогла: Взяточников из ГИБДД ЛНР все же приговорили к тюремному заключению

Суд вынес приговор по делу сотрудников ГИБДД-взяточников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по делу двух взяточников из Стахановского отдела ГИБДД. Апелляция нарушителям закона не помогла. Их приговорили к восьми и девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

— По результатам апелляционного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда ЛНР определила приговор Стахановского городского суда ЛНР от 8 июля 2020 года в отношении осужденных оставить без изменения и определила наказание в виде лишения свободы на срок восемь и девять лет соответственно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные во время несения службы получали взятки от нарушителей ПДД, чтобы не нести административную ответственность за свои действия. Суммарный размер взятки в ведомстве не обозначили. Но приговор суда уже вступил в законную силу.

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