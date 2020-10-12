Комбриг ВСУ приказал поджечь лес в Луганщине, чтобы скрыть незаконную вырубку

В 30-й бригаде также проводились разбирательства по данному факту совершения преступления. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

В Попаснянском районе в Луганщине, вблизи сел Катериновка и Новоалександровка, также замечена незаконная вырубка леса. Чтобы скрыть следы преступления, командир одной из бригад ВСУ, действующих в этой зоне ответственности, дал приказ организовал поджоги. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По имеющейся у нас информации, командир 30-й отдельной механизированной бригады (полковник Иван) Гараз, с целью сокрытия своей преступной деятельности по вырубке леса и дальнейшей продажи вглубь страны, приказал свои подельникам, заместителям по вооружению и тылу, организовать поджоги лесных массивов в районе населенных пунктов Катериновка и Новоалександровка, — говорится в сообщении.

В ближайшее время 30-я бригада планирует покинуть зону «ООС». Для того, чтобы они смогли спокойно осуществить ротацию, им нужно «замести следы своей преступной деятельности». Поэтому Осадчий предположил, что это не последние пожары, организованные боевиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Методичка против ОБСЕ: Боевикам ВСУ поручили разработать методы сокрытия запрещенной техники в Донбассе

Наблюдатели из ОБСЕ стали чаще находить запрещенную технику ВСУ в Донбассе. Командование «Востока» намерено это прекратить (подробнее)