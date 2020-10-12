Жителя ДНР приговорили к 10 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Сидоренко А.В. осудили по статье 321 УК ДНР (шпионаж) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель ДНР Сидоренко А.В., который занимался шпионажем на территории Республики в пользу Украины и выполнял поручения спецслужб, был приговорен к 10 годам колонии за свои действия. Этот вердикт вынесли сегодня, 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— Управление по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, находившемуся в производстве МГБ, — отметили в пресс-службе. — Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда Республики подсудимый Сидоренко А.В. осужден по ст. 321 УК ДНР (шпионаж) к 10 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также в Генеральной прокуратуре добавили, что конкретно входило в обязанности шпиона. Сидоренко выполнял задания иностранной разведки, собирал и передавал сотруднику СБУ сведения о дислокации подразделений вооруженных сил ДНР, об организации и обеспечении охраны военных объектов и т.п. При этом он отдавал себе отчет, что эти данные могли быть использованы против безопасности Республики.

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