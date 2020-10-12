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Политика

Пушилин посоветовал Зеленскому покинуть пост президента Украины

Денис Пушилин прокомментировал заявление Владимира Зеленского
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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По мнению главы, своим заявлением Зеленский подтвердил нежелание закончить конфликт

По мнению главы, своим заявлением Зеленский подтвердил нежелание закончить конфликт

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пообещал, что покинет свой пост, если не сможет остановить гражданскую войну в Донбассе.

Во-первых, за то время, пока Владимир Зеленский находится у власти, при желании можно было уже давно закончить войну. Значит, реальных намерений не было и нет – условия перемирия Украина не выполняет. Во-вторых, Зеленский публично демонстрирует, что ДНР и ЛНР не являются сторонами конфликта, а ведь именно с нами Украине нужно договариваться. Он уверяет, что субъектами в минском процессе являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ. О чем тут можно говорить?! — пояснил Денис Пушилин.

По мнению Главы ДНР, Владимир Зеленский сознательно делает подмену понятий и само значение Минских договоренностей. Так что вряд ли можно говорить хоть о каком-то прогрессе в мирном урегулировании конфликта.

— Фактически это признательные показания Зеленского – подпись под нежеланием закончить войну. При таких условиях самоотвод – лучший вариант для всех, — заключил Пушилин.

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