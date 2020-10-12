Перепись населения в ДНР 2019: Окончательные итоги переписи станут известны в марте 2021 года

Обработкой данных переписи населения занимается Главное управление статистики ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Республиканская перепись населения проходила в октябре 2019 года. Но данные, которые удалось собрать, еще не полностью обработаны. Сейчас на финишной прямой находится первый этап работы с полученной информацией. Окончательные итоги станут известны только 31 марта 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ДНР.

— К завершению подходит первый этап получения данных, предусмотренных указанным Порядком регулируется постановлением Правительства ДНР, о численности, размещении, возрастно-половой структуре, состоянии в браке, образовании и национальном составе, об источниках средств к существованию, экономической активности населения, — говорится в сообщении.

На втором этапе, согласно постановлению, будут обрабатываться данные о рождаемости, демографических и социально-экономических характеристиках отдельных национальностей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Селиванова: Граждане РФ-ДНР могут оформить новорожденному свидетельство о рождении образца РФ

Это стало возможным благодаря важным инициативам Правительства РФ, о которых 8 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин (подробнее)