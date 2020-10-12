Никонорова исполнила заветное желание 11-летнего мальчика, оставленное им на «Дереве желаний»

Присоединиться к акции может каждый желающий. Фото: Пресс-служба МИД ДНР

Глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова присоединилась к акции «Дерево желаний». Она исполнила заветное желание 11-летнего Даниила Берестового, который мечтал о роликовых коньках. Об этом рассказала пресс-служба ведомства ВКонтакте.

— Несмотря на то, что в результате артиллерийского обстрела Даниил получил осколочное ранение шеи и височной области, он остается веселым и жизнерадостным мальчиком, любящим спорт и движение. Наталья Юрьевна узнала о мечте Даниила в ходе участия в акции «Дерево желаний», сорвав с этого дерева его заветное желание о роликах, — говорится в сообщении.

Напомним, что проект «Дерево желаний» запустили еще в 2019 году. На каждом листочке этого дерева написано заветное желание ребенка, который оказался в сложной жизненной ситуации. Это дети, который как Даниил в раннем возрасте познали ужасы войны. Некоторые из них живут в прифронтовых районах. Свои желания на дереве также оставили дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники детских домов и интернатов.

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