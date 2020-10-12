Селиванова: Граждане РФ-ДНР могут оформить новорожденному свидетельство о рождении образца РФ

Этот законопроект предложили реализовать на заседании правительства 8 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство РФ сейчас работает над реализацией некоторых инициатив, которые должны облегчить процедуру получение госуслуг. Одна из них – это выдача свидетельств о рождении ребенка в ЗАГСах РФ вне зависимости от места прописки его родителей. Какие привилегии этот законопроект дает жителям Народных Республик рассказала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

— Инициатива Правительства РФ, предоставляющая возможность подавать документы в любом ЗАГСе РФ, без привязки к месту регистрации одного из родителей, позволит гражданам РФ-ДНР получать своим новорожденным детям свидетельство о рождении образца РФ, что в дальнейшем упростит процедуру получения гражданства РФ таким детям, — говорится в сообщении.

Пока эта инициатива официально не вступила в силу. Так что в ЗАГСах РФ все еще действуют старые порядки. То есть, если ребенок родился на территории ДНР, но при этом один из родителей имеет российскую прописку, то его можно зарегистрировать в отделении ЗАГСа согласно отметке о регистрации. В противном случае, получить российское свидетельство о рождении не получится на сегодняшний день.

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