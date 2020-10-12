Коронавирус в ЛНР выявили еще у 16 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР за все время диагностирован у 1225 жителей.

- Всего по состоянию на 09:00 12 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1225, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 872 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что за сутки зарегистрировано три летальных случая.

- Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 55 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сказали в Минздраве Республики.

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