Командование ВСУ старается убедить боевиков продолжить службу в зоне «ООС»

Укомплектованность 80-й бригады составляет 60%. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

По имеющиеся информации пресс-службы Народной милиции ЛНР, командование 25-й бригады ВСУ пытается убедить боевиков после ротации продолжить службу в так называемой зоне «Операции объединенных сил». Боевиков хотят перевести в 80-ю бригаду, которая имеет низкую укомплектованность. Об этом сообщил официальный представитель оборонительного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

— Усугубляет положение дел в соединении и ситуация, вызванная пандемией коронавируса. По нашим данным, на сегодняшний день в 80-й бригаде положительный тест на COVID-19 подтвержден у 130 человек, из них 15 офицеров, занимающих должности в звене командир взвода - командир роты, — говорится в сообщении.

Убедить силовиков продолжать нести службу в Донбассе должны офицеры из штаба группировки «Север».

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