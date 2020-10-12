В Мариуполе развернут крупный госпиталь для больных COVID-19

В Мариуполе еще не решили, где разместят большой госпиталь. Фото: mariupolrada.gov.ua

В связи с очередной волной заболеваемости коронавирусом в Мариуполе будет развернут крупный инфекционный госпиталь.

- По приказу президента Владимира Зеленского в Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается необходимое оборудование, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни, – сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях. Например, в Киеве это может быть Дворец Спорта. Какое помещение предусмотрено в Мариуполе, пока неизвестно.

Напомним, на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области произошел резкий рост количества больных COVID-19 – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64). В ДНР – 4 556 случаев коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289).

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