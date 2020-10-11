В ЛНР водителя «Жигулей» расстреляли из автомата за отказ отдать автомобиль

Спустя пять лет организатор убийства «чистосердечно» рассказал, как совершили преступление. Фото: МВД ЛНР

В 2015 году в районе поселка Македоново на трассе «Луганск-Ровеньки» двое мужчин из автомата расстреляли водителя, чтобы забрать автомобиль «ВАЗ-2107». Сотрудники МВД спустя пять лет раскрыли резонансное преступление.

- 18 мая 2015 года во время распития спиртных напитков мужчина, 1974 года рождения, предложил собутыльнику, 1987 года рождения, совершить нападение для завладения автомобилем. Сообщил, что у него есть автомат, с использованием которого следует убить водителя, - рассказали подробности в пресс-службе МВД ЛНР.

Потом инициатор преступления забрал оружие, которое хранилось у его знакомого в поселке Зеленодольское. На трассе «Луганск-Ровеньки» злоумышленники остановили автомобиль «ВАЗ-2107», которым управлял гражданин 1957 года рождения. Под угрозой оружия потребовали отдать машину, на что водитель ответил категорическим отказом. Тогда его расстреляли из автомата. А автомобиль отдали владельцу оружия - жителю Зеленодольского, 1962 года рождения.

На днях по месту жительства «автовладельца» изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, включая пистолет и гранаты. А также большое количество наркотиков.

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