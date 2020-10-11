На Покров украинские радикалы готовят теракты вблизи передовой в Донбассе

В Донбассе ждут новых терактов от украинских радикалов. Фото: НПУ
Группы украинских националистов из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) прибывают в зону операции объединенных сил (ООС) для провокаций на Покров. В православный праздник, 14 октября, в незалежной еще отмечают и день основания Украинской повстанческой армии (запрещенная в РФ организация), и день защитника Украины.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, ссылаясь на данные разведки, сообщил о прибытии группы правосеков в район села Муратово.
- Это может быть связано с подготовкой ими 14 октября террористических актов на подконтрольной Киеву территории Донбасса в знак «протеста бездействию руководства Украины в восстановлении территориальной целостности страны», - отметил Осадчий.
Он обратил внимание, что командующий ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» полковник Алексей Шандар в целях предупреждения террористических действий националистов отдал приказ командирам соединений на усиление охраны складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) и ГСМ (горюче-смазочных материалов), а также мест проживания военнослужащих.
Также в частях и соединениях ОТГ «Север» с 13 по 15 октября личному составу объявлено казарменное положение с ограничением выхода за территорию части.
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