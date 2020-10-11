Украинские военные разместили бронетехнику возле жилых домов в Донбассе

Украинские военные размещают свои БМП прямо возле жилых домов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики разместили бронетехнику и зенитную установку вблизи жилых массивов в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки выявлено размещение одной БМП (боевая машина пехоты) из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе населенного пункта Троицкое. Также три БМП из 30-й отдельной механизированной бригады находятся в районе населенного пункта Новозвановка и зенитная установка ЗУ-23 в городе Попасная, - говорится в сообщении.

В УНМ подчеркнули, что киевские силовики, размещая вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, нарушают дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня.

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