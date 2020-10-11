На позициях под Горловкой обгорел на пожаре морской пехотинец из 36-й бригады ВСУ

Морпеха доставили в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Красноармейске. Пресс-центр штаба ООС

Пожары продолжают уничтожать позиции украинской армии под Горловкой. Во время тушения пожара огонь накрыл морского пехотинца. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Несмотря на заявления командования операции объединенных сил (ООС) о локализации всех пожаров в районах дислокации войск, наша разведка продолжает фиксировать новые очаги возгораний на позициях подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Так, в результате горения сухой травы на позициях второго батальона 24-й отдельной механизированной бригады под Горловкой пожаром уничтожен блиндаж, шесть автоматов и порядка двух тысяч патронов к ним.

Тем временем, на позициях 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты в районе поселка Шумы во время тушения пожара 45 процентов ожогов тела получил рядовой Николай Рогожин. Он доставили в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Красноармейске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранены трое украинских спасателей: Стало известно, почему в Донбассе подорвался на мине ВСУ пожарный автомобиль

Происшествие случилось во время тушения пожара в Станично-Луганском районе (подробнее)