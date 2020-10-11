В Донбассе сын убил отца-повара его кухонным ножом

Молодому человеку за умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подконтрольном Украине Доброполье молодой человек нанес своему отцу, который работал в кафе поваром, несколько смертельных ножевых ранений.

- 51-летний погибший работал поваром в кафе. Вечером к нему пришел 23-летний сын. Во время разговора между ними возник конфликт, и молодой человек схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил отца в грудь и живот. От полученных ранений потерпевший погиб, – рассказали в областной полиции об обстоятельствах случившегося.

Теперь сотрудники полиции устанавливают причины конфликта и детали преступления. Молодому человеку за умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы - по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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