В Донбассе за неделю семь жителей подорвались на минах ВСУ в зоне украинской ООС

На многих минных полях в зоне ООС нет даже предупреждающих табличек. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Семь жителей зоны операции объединенных сил (ООС) в Донбассе за неделю получили ранения при подрывах на минах, установленных киевскими силовиками. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он констатировал, что подрывы мирного населения на минах является следствием преступной халатности киевских силовиков, осуществляющих хаотичное минирование зоны ООС.

- Этот вопиющий факт гибели и ранений мирного населения, а также установка противопехотных мин в тылу не должны остаться без внимания международных наблюдателей и правозащитных организаций, - подчеркнул Осадчий.

Кстати, буквально на днях киевские силовики установили 13 противотанковых мин на дороге у поселка Луганское и 36 мин на дороге в районе города Счастье.

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