«Довести работникам под роспись!» В межведомственном штабе ДНР напомнили руководителям о мерах по предупреждению коронавируса

В ДНР даже родильные отделения перевели под помещения для больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Межведомственном оперативном штабе ДНР обратили внимание руководителей разных уровней на необходимость обязательного обеспечения оргмероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

- Обращаем внимание руководителей министерств, государственных органов, организаций и предприятий всех форм собственности, а также глав местных администраций городов и районов ДНР на необходимость обязательного обеспечения в подчиненных и курируемых учреждениях, организациях, предприятиях, независимо от форм собственности, организационных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19, - заявили в Межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению коронавируса.

В штабе отметили, что мероприятия должны быть доведены до сведения каждого работника под личную роспись и неукоснительно лично контролироваться ответственными лицами из числа руководителей.

Напомним, что перечень мероприятий отображен в «Рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и любых сфер деятельности».

Кстати, в вузах ДНР всех студентов отправили на дистанционное обучение. А вот пожилые преподаватели и работники учреждений каждый день ездят на работу. Даже заболевшие ОРВИ не имеют права уйти на самоизоляцию без оформления больничного. В итоге следует ожидать большую «естественную убыль кадров» в течение нескольких месяцев. И можно будет безболезненно объединять вузы без всяких сокращений и соответствующих выплат уволенным сотрудникам.

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