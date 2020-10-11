Денис Пушилин: Аграрии полностью обеспечили потребности наших жителей в ряде основных продуктов питания

Аграрии Республики собрали хороший урожай зерновых культур. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление опубликовано на официальном сайте руководителя государства.

- В этом году аграрии Республики достигли высоких показателей по сбору зерновых и зернобобовых культур. Благодаря вашему добросовестному и упорному труду мы теперь имеем возможность не только полностью обеспечить потребности наших жителей в ряде некоторых основных продуктов питания, но и экспортировать часть из них, — сказал Пушилин.

Он отметил, что высоких показателей удалось достичь благодаря напряженной работе и профессионализму аграриев. Глава ДНР пожелал им благополучия, добра и процветания, счастья и успехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очередь не прекращается с утра и до вечера» Дончане массово скупают лекарства

В аптеках не прекращаются очереди за антибиотиками и противовирусными препаратами (подробнее)