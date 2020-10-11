Коронавирус в ДНР: Восемь жителей Республики умерли за сутки от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 86 жителей, а восемь – умерли. За это время только 3 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 86 случаев заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 4556. На лечении сейчас находятся 2029 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 2238 человек. Из них 3 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 8 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 69 до 82 лет и женщины в возрасте от 71 до 79 лет. Общее количество умерших – 289.

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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