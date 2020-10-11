Экстренное сообщение Народной милиции ДНР: Утром украинские военные из 56-й бригады обстреляли Донецк противотанковыми ракетами

По Донецку украинские военные стреляли противотанковыми управляемыми ракетами. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные сегодня утром выпустили по северной окраине Донецка три ракеты из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

- Сегодня утром, в 07:25, боевики 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе поселка Опытное, открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по району Донецкого аэропорта, выпустив три ракеты, - сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

О последствиях обстрела пока нет сведений.

В УНМ отметили, что с момента вступления в силу действующего перемирия, украинские боевики второй раз применили ПТУР. Ранее, 8 октября, при обстреле Донецкого аэропорта противник также использовал противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня.

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