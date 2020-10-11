12 октября в Еленовке на один день откроют пропуск по гумкоридору между ДНР и Украиной

Лишь десятки счастливчиков могут пересечь КПВВ «Еленовка» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропуск жителей через контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) в Еленовке возобновится 12 октября. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса.

- В понедельник, 12 октября, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, — отметили в штабе.

Для въезда в Республику необходимо получить разрешение в оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

Въезжающим на территорию ДНР необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Желающие могут за 1750 рублей сдать платный экспресс-тест на коронавирус при прохождении КПВВ. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания в ДНР. Если же тест окажется положительным, то жителей направят в больничный стационар для дальнейшего обследования.

Напомним, что гумкоридор в Еленовке открывается дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

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