Погода в Донецке на день: 11 октября будет безоблачно, без осадков

За последние 130 лет 11 октября максимально температура поднималась до 24 градусов тепла, а минимально опускалась до минус пяти градусов Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Погода в Донецке 11 октября по прогнозам синоптиков будет переменчивой. Утро будет пасмурным. Без осадков. Но уже днем на улице распогодится. К 12 часам из-за облаков покажется солнце. Вечер и вовсе обещает быть безоблачным.

С 21.00 9 октября до 21.00 10 октября температура воздуха будет колебаться от 12 градусов тепла ночью до 20 градусов днем. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных потоков будет достигать 5 – 12 метров в секунду. Сильных порывов ветра не будет.

Народный прогноз погоды. 11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. Наши предки по инею определяли, как поведет себя природа в этот день. Если инея во дворе утром было много, то осадков не предвидится, значит быть сухой и солнечной погоду.

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