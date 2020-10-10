Города и районы ДНР готовы к отопительному сезону

Коммунальщики обещали, что будут ремонтировать инфраструктуру ЖКХ, пока позволяет погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все населенные пункты Донецкой Народной Республики готовы встретить заморозки и похолодание. В городах и районах налажены системы отопления. Так что горячая вода по трубам пойдем ровно в срок. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

— Населённые пункты готовы к вступлению в отопительный сезон. Выполнены запланированные объёмы работ по подготовке жилищного фонда, социальной сферы, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, — говорится в сообщении.

По словам министра, на это работа ЖКХ не закончена. У коммунальщиков достаточно еще работы по подготовке к зиме. Во исполнения планов будут продолжаться ремонты и другие мероприятия для поддержания инфраструктуры ЖКХ в надлежащем состоянии.

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