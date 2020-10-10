Пасечник распорядился направить на борьбу с коронавирусом в ЛНР порядка 100 млн рублей

Выделенные ранее Пасечником 25 миллионов рублей, также входят в этот банк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По решению Главы ЛНР Леонида Пасечника правительство Республики распорядилось выделить на борьбу с коронавирусом 100 миллионов рублей. Эти средства должны пойти на закупку медикаментов для лечения вирусной пневмонии и коронавирусной инфекции, а также на выплаты для медработников. Об этом на брифинге в правительстве сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

— По решению главы ЛНР, а также на основании распоряжения Правительства для Министерства здравоохранения изыскано порядка 100 миллионов рублей дополнительных бюджетных средств с целью погашения оказавшегося сегодня дефицита препаратов в учреждениях здравоохранения – это антибактериальные, противовирусные препараты, антикоагулянты, которые используются для лечения больных с коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в ЛНР уже выявлено 1178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 854 человек были выписаны из медучреждений полностью здоровые, а еще 48 – летальные случаи. Остальные продолжают лечение.

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