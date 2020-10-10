Минюст опроверг слухи о запрете выезда из ДНР за нарушение масочного режима

Масочный режим обязывает граждан надевать защитную медицинскую маску в магазинах, аптеках и транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что выезд из ДНР будет закрыт для нарушителей масочного режима, что оказалось фейком. В Министерстве юстиций Республики опровергли эти слухи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В ряде интернет-изданий и социальных сетях появилась информация о том, что Министерством юстиции будет ограничен выезд за пределы Донецкой Народной Республики гражданам, неоднократно нарушившим масочный режим. Министерство юстиции Донецкой Народной Республики сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Действительно, в Республике снова действует масочный режим из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной со второй волной заболевания коронавирусной инфекцией. За его нарушения есть административная ответственность в виде штрафа. Но не более. Источники ложного сообщения все ссылались на интервью бывшего главы Минюста, юриста Елену Радомскую.

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