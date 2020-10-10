Московский цирк на льду даст несколько представлений в Донецке

Цена билетов на «Айсберг» варьируется от 250 до 800 рублей. Фото: Программа «Айсберг»

В Донецке до середины ноября будут выступать циркачи из России. Московский цирк на льду «Айсберг» представляет свою новую программу. Билеты на представление можно приобрести в отделениях «Почты Донбасса» и кассах цирка. Об этом сообщили в пресс-службе цирка «Космос».

— Министерство культуры Донецкой Народной Республики и Донецкий цирк «Космос» представляют цирк на льду «Айсберг». С 10 октября по 15 ноября, — говорится в афише предстоящих шоу.

Также администрация «Космоса» предупредила, что она оставляет за собой право на замену номеров в графике показа выступлений возможны изменения. Так что прежде чем покупать билет лучше лишний раз заглянуть на сайт цирка и посмотреть есть ли изменения. Детальнее с графиком выступлений и стоимостью билетов можно ознакомиться на официальном сайте цирка «Космос».

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