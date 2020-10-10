Самоизоляция бригады ВСУ из-за COVID-19 стала поводом для пьяного дебоша

9 октября стало известно, что по приказу комбрига Поступальского, бригада ушла на самоизоляцию. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

В изолированной от внешнего мира 24-й бригаде ВСУ в Луганщине начались дисциплинарные проблемы. Боевики стали чаще устраивать пьяные застолья. Во время одного из них на днях произошла потасовка, в которой сержант нанес своему подчиненному телесные повреждения в грудь прикладом автомата. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Мы продолжаем получать информацию об увеличении фактов небоевых потерь среди украинских боевиков в период перемирия. Нам стала поступать информация о массовых пьянках украинских бойцов в расположении подразделений и автопарке при переводе техники на осенне-зимний режим эксплуатации. В ходе застолья между четырьмя боевиками 3-го батальона 24 отдельной мотострелковой бригады возник спор, в результате которого сержант Глаголов нанес своему подчиненному солдату Петренко телесные повреждения в область груди с использованием приклада автомата, — доложил Осадчий.

Напомним, что ранее стало известно, что о том 24-я бригада изолировалась из-за ситуации с коронавирусом. Командир, военный преступник Поступальский запретил подчиненным передвигаться вне зоны расположения подразделений, а также ограничил передвижение транспортных средств. Однако это принесло еще больше проблем. Поскольку из-за этого распоряжения в бригаду сократился подвоз продуктов и воды, а также ухудшились санитарные условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь бронемашин ВСУ были обнаружены в зоне «ООС» в Луганщине

Данные Народной милиции ЛНР подтвердили в отчете СММ ОБСЕ (подробнее)