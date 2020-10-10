Украинские пограничники отбирают у пересекающих КПВВ в Донбассе банковские карты

КПВВ между ДНР и Украиной продолжают работать в прежнем режиме – только два раза в неделю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У пограничников на КПВВ в Донбассе с украинской стороны появилась новая тенденция. Они изымают пластиковые карты у владельцев на месте под предлогом пресечения деятельности по обналичиванию денежных средств в банках Украины. Об этом рассказал известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своем проекте на телеканале «Луганск 24» под названием «Путь Визенталь».

— Очевидно, так в незалэжной планируют сэкономить энное количество средств. У уезжающих на территорию Украины из ДНР и ЛНР проводится углубленный досмотр. Цель поиска — банковские карты, не важно, какие они и кому принадлежат. При обнаружении таковых их предполагается уничтожить на месте во избежание ответственности, — рассказал Киселев.

Также ведущий проекта добавил, что пострадавшие вряд ли будут заниматься восстановлением своих карт.

— К тому же, с пограничниками всегда можно договориться. Не исключаю сценария, при котором если изъятие всё же произошло, то средства со счетов всё же снимаются, — отметил ведущий.

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