В ЛНР снова отменили льготный проезд из-за COVID-19

Постановление вступило в силу с момента его официального опубликовано Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правительство ЛНР приняло постановление, по которому на территории Республики временно отменяют право на льготный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Текст документа был опубликован на официальном сайте правительства ЛНР.

— Правительство Луганской Народной Республики постановляет временно приостановить действие пункта 2.1 "Временного порядка предоставления права льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Луганской Народной Республики", утвержденного постановлением Совета министров Луганской Народной Республики от 08.06.2018 № 326/18 "О предоставлении права льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Луганской Народной Республики" (с изменениями), — говорится в документе.

Однако к тексту постановления также есть дополнение. В нем сказано, что бесплатный проезд предназначен для лиц, которые следуют в медучреждения на гемодиализ и для госпитализации в учреждения здравоохранения. Но для этого нужно иметь при себе соответствующий документ.

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