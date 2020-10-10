Коронавирус в ЛНР выявили еще у 25 жителей

За прошедшие сутки от коронавируса в ЛНР скончались три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав ЛНР отчитался по результатам исследований, полученным в лаборатории 9 октября. По данным на утро 10 октября коронавирус в Республике выявили еще у 25 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Всего по состоянию на 9.00 10 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1178, — говорится в сообщении.

С дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 из больниц республики выписано 854 человек. А летальных случаев всего зарегистрировано 48.

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