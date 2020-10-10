Донецкая муздрава воссоздаст атмосферу Москвы 1920 года на международном фестивале в России

Продолжительность комедии составляет три часа. Фото: Фрагмент спектакля "Зойкина квартира" из YouTube-канала фестиваля

Артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна участвуют со спектаклем «Зойкина квартира» на VI Международном фестивале русских театров.

— Премьера комедии «Зойкина квартира» состоялась в 2009 году, тогда эта постановка воспринималась по-другому и во многом считалась новаторской. Главная идея этого замечательного фестиваля – объединить, сохранить и приумножить традиции русской театральной школы, — рассказала генеральный директор-художественного руководителя Донецкой муздрамы Натали Волковой.

В пресс-службе театра добавили, что в фестивале также участвуют коллективы из Казани, Черкесска, Назрани, Нальчика, Грозного, Москвы и других городов России. Иностранные театры будут представлять артисты из ФРГ и Сербии.

Однако из-за угрозы распространения коронавируса формат проведения фестиваля немного поменяли. Коллективы будут выступать на сцене Русского драмтеатра имени М. Горького в Махачкале. Часть выступлений покажут онлайн. Донецкая муздрама в их числе. Посмотреть спектакль можно по ссылке.

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