В Минздраве ДНР сообщили о десяти летальных случаях от COVID-19 за сутки

Лечение от COVID-19 на данный момент в ДНР получают 1954 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умерло 10 человек. Преимущественно это были люди пожилого возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Выявлено 108 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 7. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 47 до 76 лет и женщины в возрасте от 70 до 84 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии в ДНР было официально выявлено и зарегистрировано 4470 случаев заболевания COVID-19, из них 1954 находятся на лечении в медучреждениях Республики, выписаны с дважды отрицательным результатом теста 2235 человек, летальных случаев 281.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

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