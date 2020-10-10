В ДНР стартовал конкурс стихов ко Дню Государственного флага

Итоги конкурса будут оформлены в сборник авторских стихов, посвященный Дню Государственного флага ДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ДНР объявили Всенародный конкурс авторских стихов на тему «Мой флаг – моя страна». Его проводят в рамках празднования Дня Государственного флага Республики. Авторы лучших стихотворений получат заслуженные награды от организаторов. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— К участию в конкурсе допускаются жители Республики в возрасте от 8 лет. Конкурс проводится в двух возрастных группах: от 8 лет до 18 лет и от 18 лет и старше. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо в срок до 20 октября выслать на адрес электронной почты orgotdel@oddr.info заявку и конкурсную работу, оформленные в соответствии с требованиями Положения о проведении конкурса, — говорится в сообщении.

Выбирать лучшее стихотворение о триколоре ДНР будут сами жители Республики. Свой голос можно отдать на портале «Мнение». А подведение итогов и выбор победителя состоится уже 25 октября. У конкурсантов осталось не так уж много времени, чтобы сочинить свой шедевр.

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