Бидевка: «Русофобию на Украине фактически предлагают узаконить»

Также Бидевка обозначил, что такие законопроекты ведут к расколу общества, нагнетанию внутри страны обстановку ненависти и агрессии. Фото: пресс-служба Народного Совета ДНР

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка прокомментировал регистрацию законопроекта в парламенте «Незалежной», который предполагает введение уголовной ответственности за публичное отрицания так называемого «факта вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации части территории Украины». Председатель считает, что таким образом действующая власть пытается ограничить свободу слова и усилить русофобию в своей стране.

— С принятием этого законопроекта русофобия на Украине будет фактически узаконена. Любые попытки сказать правду на Украине будут пресекаться в рамках законодательства, а адекватное восприятие реальности и здравомыслие станут уголовно наказуемыми, — отметил Бидевка.

Данный законопроект предполагает: штраф от 51 до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком на пять лет. Это санкции для рядового гражданина. Если агрессию России и оккупацию ее части территории будет отрицать в СМИ и представителем власти, то альтернатив нет. В данном случае только один путь – в тюрьму на 5 лет.

— В очередной раз хочу напомнить Киеву о том, что вместо создания нелепых и вредных для страны законов власти следует сосредоточиться на выполнении Минских соглашений. Безосновательные же обвинения России в агрессии являются лишь отвлечением внимания общественности от реальных внутренних проблем, которые в действительности и разрушают страну, — добавил Бидевка.

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