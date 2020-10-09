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«Пчелиная матка уносит ключики от лета в далекие края»: 10 октября в Донецке будет облачно с прояснениями, +21 градус

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 20 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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10 октября в Донецке будет облачно с прояснениями, + 21 градус

10 октября в Донецке будет облачно с прояснениями, + 21 градус

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 10 октября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, от 19 до 21 градуса тепла.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. «Пчелиная матка уносит ключики от лета в далекие края». Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

По прогнозам синоптиков, 11 октября в Донецке и ДНР будет переменная облачность и станет чуть теплее.

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