Представители ООН прибыли в бригаду ВСУ из-за жалоб жителей Донбасса

Представители управления верховного комиссара ООН по правам человека проводят работу в одной из бригад ВСУ в связи с жалобами жителей подконтрольного Киеву Донбасса на киевских силовиков. Об этом сегодня сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Представители управления верховного комиссара ООН по правам человека проводят работу в зоне ответственности 14-й механизированной бригады. Граждане подконтрольных Украине населенных пунктов сообщили представителям ООН о многочисленных случаях насилия и грабежей, совершенных военнослужащими вооруженных формирований Украины, и которые никто не расследует, а также пожаловались на счета за коммунальные услуги, которые продолжают поступать на имя владельцев домов, где уже несколько лет проживают самовольно заселившиеся украинские боевики, - рассказал Лещенко.

По его словам, особый акцент люди сделали на размещении военной техники вблизи жилых домов, что подтверждается отчетами наблюдателей миссии ОБСЕ.

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