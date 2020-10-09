ЦРБ ДНР к 4 ноября выпустил комплект памятных монет, посвященных братским народам

В ДНР выпустили комплект памятных монет, посвященных братским народам. Фото: пресс-служба ЦРБ

В преддверии празднования государственного праздника - Дня народного единства, Центральным Республиканским Банком выпущен комплект памятных знаков «Братские Народы».

- В него вошли памятные знаки, посвященные Российской Федерации, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Республике Абхазия, Республике Южная Осетия, а также памятный знак, посвященный непосредственно самому празднику, - говорится в сообщении.

Эти знаки изготовлены ограниченным тиражом из сплава на основе меди. Приобрести их можно в ЦРБ по адресу: Донецк, проспект Мира, 8а, или заказать в центральных отделениях банка в Донецке и других городах Республики.

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