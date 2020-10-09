Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В ДНР поступили первые 20 тысяч доз вакцины против гриппа: кого начали прививать

Каждый год антигриппозная вакцина поступает по гуманитарной линии из России
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий
Медики планирую завершить прививочную компанию до начала всплеска заболевания

Медики планирую завершить прививочную компанию до начала всплеска заболевания

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В учреждения здравоохранения ДНР поступили первые 20 тысяч доз российской вакцины «Совигрипп» против актуальных штаммов гриппа (всего заказано 150 тысяч доз).

- Вакцина без консервантов, практически не дает побочных эффектов. В первую очередь прививаем медицинских работников и маленьких детей, в том числе в детских домах, школах-интернатах и домах малютки, - сообщила «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Ожидается, что остальная вакцина из Российской Федерации в Республику поступит со следующим гуманитарным конвоем в конце октября. Медики планирую завершить прививочную компанию до начала всплеска заболевания в декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Макеевке двое детей получили ранение от взрыва гранаты

Сейчас подростки находятся в больнице (подробности)