В ДНР поступили первые 20 тысяч доз вакцины против гриппа: кого начали прививать

Медики планирую завершить прививочную компанию до начала всплеска заболевания Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В учреждения здравоохранения ДНР поступили первые 20 тысяч доз российской вакцины «Совигрипп» против актуальных штаммов гриппа (всего заказано 150 тысяч доз).

- Вакцина без консервантов, практически не дает побочных эффектов. В первую очередь прививаем медицинских работников и маленьких детей, в том числе в детских домах, школах-интернатах и домах малютки, - сообщила «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Ожидается, что остальная вакцина из Российской Федерации в Республику поступит со следующим гуманитарным конвоем в конце октября. Медики планирую завершить прививочную компанию до начала всплеска заболевания в декабре.

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