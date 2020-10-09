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Политика

В Донбассе потери одного из украинских подразделений за неделю составили 62 человека

Группировка «Север» продолжает массово терять бойцов
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Потери одного из украинских подразделений за неделю составили 62 человека

Потери одного из украинских подразделений за неделю составили 62 человека

Шестьдесят два военнослужащих потеряла украинская оперативно-тактическая группировка «Север» не в боях за неделю. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- По данным нашей разведки, только с 3 по 9 октября в частях и подразделениях оперативно-тактической группировки «Север» небоевые потери составили 10 военнослужащих погибшими и 52 травмированными, - рассказал он.

Чаще всего боевики подрываются на минах подразделений, которые были передислоцированы в другое место. В одних случаях карты минных полей содержали ошибки, а в других – их попросту не передали из-за спешной ротации.

Лещенко добавил, что командование ВСУ продолжает скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших.

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