От коронавируса в ДНР за сутки умерли 16 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня от коронавируса в Республике проходят лечение 1863 пациента. За все время смертельную инфекцию выявили у 4362 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 7 октября, выявлено 200 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 22. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте 75 и 62 лет и женщины в возрасте от 50 до 96 лет, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня из инфекционных стационаров выписали 2228 человек, в то время как не пережили болезнь 271 пациент.

Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и не забывайте надевать маску в общественных местах.

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