Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 1153 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЛНР медики зарегистрировали 1153 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Всего по состоянию на 9 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1153, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 848 человек. Медики за сутки зарегистрировали в ЛНР два летальных случая от COVID-19 Всего с начала пандемии в Республики от коронавируса умерли 45 человек.

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