Погода в Донецке на день: 9 октября утро и вечер будут пасмурными

За последние 130 лет 9 октября самая высокая температура достигала отметки 24 градусов, а самая низкая – почти минус 3 градуса тепла Фото: Алина Ефименко

Погода в Донецке 9 октября будет переменчивой. С самого утра будет пасмурно. Днем распогодится и появится солнце. Даже облака на время скроются. Но к вечеру они снова появятся на небе. Осадкой ни утром, ни вечером не будет.

С 21.00 8 октября до 21.00 9 октября температура воздуха также будет сильно колебаться. Ночью будет 11 градусов тепла, а днем поднимется до 21 градуса. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных потоков составит 4 – 13 метров в секунду. В середине дня возможны порывы до 15 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе заметили, что иногда на Богослова может идти снег. Тогда 21 ноября наступит зима. Если будет дождь со снегом 9 октября, то в середине января и февраля следует ждать сильных оттепелей. А если верить прогнозу синоптиков и все же будет тепло и солнечно в этот день, то июль будет дождливым и холодным.

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