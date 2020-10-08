ДТП с автобусом «Донбасс Оперы»: Артисты продолжают путь в Москву

О том, что автобусы выехали в Москву, около 14.30 сообщила пресс-служба «Донбасс Оперы». Фото: пресс-служба "Донбасс Оперы" ВКонтакте

На трассе «Кутейниково – Амвросиевка» произошла авария с участием фуры и пассажирского рейсового автобуса, на борту которого находились артисты Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко.

Как сообщает источник «Комсомолки» в автобусе, никто из пассажиров не пострадал. Артисты продолжают свой путь в Москву. Происшествие не повлияло на их гастрольный график. Движение на отрезке трассы, где произошло ДТП, восстановлено.

Добавим, что автобусы с артистами «Донбасс Оперы» выехал сегодня из Донецка в Москву для участия в Пятом Фестивале музыкальных театров «Видеть Музыку». Они должны дать концерт в столице России уже 10 октября.

— Еще несколько дней назад 20-тонная грузовая машина с декорациями, костюмами и реквизитом выехала в Москву, чтобы «Carmina Burana» на фестивале была показана в полном сценическом оформлении. А сегодня, 8 октября труппа театра в составе 190 человек караваном из четырех автобусов отправилась в дорогу, — написали в пресс-службе накануне произошедшего в дороге.

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