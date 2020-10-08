Предприятия ДНР погасили долги по зарплатам на сумму почти 190 млн рублей

Задолженности были погашены по предприятиям Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный инспектор труда ДНР Сергей Чернобривец поделился данными по выплатам задолженности работникам угольной промышленности, металлургии, машиностроительной отрасти и сферы торговли. По его данным, предприятия Республики погасили долги по зарплатам в размере почти 190 миллионов рублей. Об этом он заявил 8 октября на брифинге в Донецке.

— За 9 месяцев текущего года в результате проведенных превентивных мероприятий выплачена задолженность по заработной плате в размере 189 миллионов 622 тысячи рублей, — рассказал Чернобривец.

Также главный инспектор напомним, что ровно девять месяцев назад специалисты Гоструда провели 463 проверки работы предприятий. В итоге было вынесено 332 замечания, из них 252 – были устранены в полном объеме.

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