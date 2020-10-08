Бюджет ДНР пополнился на 5,5 млн рублей за счет штрафов за нарушение мер борьбы с COVID-19

Правоохранители суммарно посчитали количество штрафов во время первой и второй волны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С марта полиция привлекла к ответственности больше 900 нарушителей мер противодействия распространению коронавируса в ДНР, а также вынесли около 600 предупреждений по этому же поводу. В общем правоохранители выписали штрафов на 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— За нарушение законодательства в области обеспечении санитарного и эпидемического благополучия граждан, согласно Закону ДНР №112 от 28 марта 2020 года с изменениями от 6 мая, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности более 900 граждан… Правонарушители оштрафованы на общую сумму около 5,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ДНР действуют ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Их нарушение грозит предупреждением и наложением штрафа от 100 до 300 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР штраф за нарушения режима самоизоляции - до 60 тысяч рублей

А за повторное нарушение - до 300 тысяч рублей (подробнее)

Масочный режим в ДНР: За что могут штрафовать

Депутат прокомментировала требование Указа Главы о масочном режиме в ДНР (подробнее)