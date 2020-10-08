Лесные пожары в Луганщине удалось потушить только спустя неделю

Местные органы власти уточняют информацию о сгоревших и поврежденных жилых домах. Фото: пресс-центр МЧС ДНР

Целую неделю на подконтрольной Киеву части Луганской области не утихали пожары. Огонь охватил территорию 20 тысяч га. И вот утром 8 октября был потушен последний очаг возгорания. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Основные силы были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности эвакуации не было, — говорится в сообщении.

По данным спасательного ведомства Украины, в зоне опасности находилось 32 населенных пункта Луганщины. Было эвакуировано 150 человек, 11 местных жителей погибли, а еще 19 – пострадали.

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