Пожар в Горловке уничтожил 20 дачных домов

Горели не только дома, но и сухая растительность вблизи. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

20 дачных домов садового общества «Мичуринец» в Горловке сгорели в масштабном пожаре в минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

— В Калининском районе Горловки возле улицы Бестужева на территории садового общества «Мичуринец» 7 октября произошел пожар, вследствие которого уничтожено 20 дачных домов и сухая растительность на площади 10 га, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для ликвидации возгорания привлекалось семь единиц техники и 33 человека личного состава. Данные о пострадавших и причинах возникновения огня в пресс-службе не уточнили.

Всего пожаров вчера было ликвидировано 112, почти половина из которых произошли по причине возгорания сухой растительности.

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