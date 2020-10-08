За сутки в ДНР выявлен еще 91 носитель коронавируса

За отчетный период от COVID-19 в ДНР скончались восемь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 8 сентября Минздрав получил результаты тестов на COVID-19. По последним данным коронавирус в ДНР выявлен еще у 91 человека. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 7 октября, выявлен 91 случай заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 26. Кроме того, зарегистрировано 8 летальных случаев – мужчины в возрасте от 57 до 84 лет и женщины в возрасте от 47 до 64 лет, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавирус в ДНР выявили у 4162 жителей, из них на лечении до сих пор находятся 1701, выписаны 2206, летальных случаев 255.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

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