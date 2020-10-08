Композитора гимна ЛНР посмертно наградили медалью «За верность долгу»

Церемония прощания с композитором прошла на территории луганского храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». Фото: ЛИЦ

7 октября в Луганске прошла церемония прощания с народным артистом ЛНР, известным композитором и музыкантом, автором гимна Республики Юрием Дерским. Он скончался 5 октября на 59-м году жизни. По поручению Главы ЛНР Леонида Пасечника в этот день его посмертно наградили медалью «За верность долгу». Об этом сообщила пресс-служба администрации Пасечника.

— Мы сегодня прощаемся, а не расстаемся с замечательным человеком, очень талантливым мастером. Мы не расстаемся, потому что он остается с нами частичкой своей души, оставленной в его творениях нам, нашим детям, будущим поколениям. Он остается не только с нами и в наших сердцах – он остается в истории как автор одного из государственных символов нашей Республики, рожденной в крови и боях. Честь и хвала ему за это! За то, что не побоялся стать рядом с народом, который его ценит, любит и которому он отдал всего себя, — сказал заместитель руководителя администрации главы ЛНР Вячесла Матвеев, которому было поручено передать медаль родственникам композитора.

Юрий Дерский после себя оставил больше 400 композиций, которые являются знаковыми для Республики – это сам гимн ЛНР, гимн Краснодона, гимн молодежи Луганщины и рок-опера «Распятая юность», созданная к 70-летию образования советской подпольной антифашистской комсомольской молодежной организации «Молодая гвардия».

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