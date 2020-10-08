В ДНР назначили нового главу Минсвязи по приказу Пушилина

Халепа занял должность, которая с 2014 года принадлежала Виктору Яценко. Фото: пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика»

Игорь Халепа, который ранее занимал должность исполняющего обязанности министра связи Республики, теперь официально главой ведомства. Соответствующий указ о назначении подписал Глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на официальном сайте лидера государства.

— Назначить Халепу Игоря Николаевича министром связи Донецкой Народной Республики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в сообщении.

Напомним, что должность исполняющего обязанности министра связи ДНР Халепа получил еще 14 октября 2019 года. До этого с 2017 года он был директором департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Минсвязи ДНР. Тогда во главе ведомства еще стоял один из «старейших» министров в правительстве Республики Виктор Яценко. Что стало причиной перестановкой кадров в то время, в правительстве не уточнили.

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